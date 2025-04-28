تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من "أمان" عن شهر نيسان إبتداءً من يوم غد

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان حول التحويلات المالية عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج “أمان”،” بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من البرنامج إبتداءً من الثلاثاء 29 نيسان 2025.

وقال:” يبلغ عدد المستفيدين 159,330 أسرة لبنانية، ما يعادل 754,863 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,383,185$”.

يُذكر أن “برنامج أمان” هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” (بطاقة الشؤون) و”برنامج أمان”.