الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من "أمان" عن شهر نيسان إبتداءً من يوم غد

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 4:16 مساءً
وزارة الشؤون الإجتماعية

وزارة الشؤون الإجتماعية

A A A
طباعة المقال

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان حول التحويلات المالية عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج “أمان”،” بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من البرنامج إبتداءً من الثلاثاء 29 نيسان 2025.

وقال:” يبلغ عدد المستفيدين 159,330 أسرة لبنانية، ما يعادل 754,863 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,383,185$”.

يُذكر أن “برنامج أمان” هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” (بطاقة الشؤون) و”برنامج أمان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسعار المحروقات
    انخفاض في أسعار المحروقات
    توقعات الطقس
    كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
    حادث سير (تعبيرية)
    كم بلغ عدد حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    الأكثر قراءة

    صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
    عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
    صحة الكبد (تعبيرية)
    بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة