تخصيص 8 ملايين دولار للفئات الأكثر عرضة للخطر في لبنان

أعلن منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة “ادوارد بيجبدير” أن “مع تزايد الضغوطات الإجتماعية على السكان في لبنان، وتفاقم مَواطن الضعف يوماً بعد يوم، سيخصص الصندوق الإنساني للبنان 8 ملايين دولار من أجل تلبية الحاجات الملحّة للفئات الأكثر عرضة للخطر وتعزيز الاستعداد لحلول فصل الشتاء”.

وقال في بيان اليوم: “تواجه العائلات الأكثر عرضة للخطر في لبنان صعوبات للوصول إلى المياه وللخدمات المنقذة للحياة، كما لا يمكنها تحمل كلفة الأسعار الباهظة للسلع الأساسية، ما يدفعهم إلى أخذ تدابير يائسة من أجل البقاء على قيد الحياة. فعلينا أن نتصرف فوراً من أجل تجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان في البيان الى أن “هذا التخصيص من الصندوق الإنساني للبنان، يوفر مساعدات طارئة ومنقذة للحياة لجميع الفئات المجتمعية، ليضمن الحد الأدنى من استمرارية خدمات المياه إليهم وعودة أطفالهم إلى المدراس، كما يوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في فصل الشتاء”.

ويعطي هذا التخصيص الأولوية لـ17 مشروعاً قطاعياً ومتعدد القطاعات في مجالات التعليم وحماية الأطفال وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، في المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات إلى أعلى المستويات. وأكثر من نصف هذا التمويل يستهدف لبنانيين، وسيخصص الباقي للمهاجرين ولاجئي فلسطين واللاجئين السوريين. وتماشياً مع رؤية الصندوق الإنساني للبنان بتعزيز الجهود المحلية في لبنان، سيتم تخصيص نسبة 29% من هذا التمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية.