تخفيض سعر حليب الأطفال الرضّع بالاتفاق مع مصرف لبنان

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة أنه “تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان المركزي على إضافة حليب الأطفال الرضّع للمنتجات الحاصلة على دعم المصرف وهي الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية إضافة إلى القمح والبنزين.

وبناء عليه ستبدأ وزارة الصحة العامة تطبيق الأسس الجديدة لتسعير حليب الأطفال الرضّع في لبنان من صفر إلى اثني عشر شهرًا، بحيث لن يتجاوز اثني عشر ألف (12000) ليرة لبنانية للحليب العادي وثلاثة عشر ألفًا ومئتي ليرة لبنانية (13200) ليرة لبنانية للحليب ذات التركيبة الخاصة”.