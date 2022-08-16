الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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تخلية سبيل الشيخ حسين بسند إقامة

منذ 43 دقيقة
المودع بسام الشيخ حسين

المودع بسام الشيخ حسين

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أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة بتخلية سبيل المودع بسام الشيخ حسين، وذلك بعد حضور وكيل مصرف “فدرال بنك” روي مدكور الى النيابة العامة التمييزية وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه على قاضي التحقيق في بيروت.

وكان شهد لبنان واقعة غربية، إذ تداولت وسائل الإعلام، أنباء عن قيام رجل مسلح، باقتحام أحد البنوك في شارع الحمرا في بيروت، محتجزا مجموعة من الرهائن، وأطلق 3 رصاصات في الهواء.

وطالب محتجز الرهائن البنك أنّ يدفع له أمواله التي تقدر قيمتها بـ209 آلاف دولار أميركي، حتى يسمح للرهائن بالخروج، ويترك البنك في سلام، ورغم أن محتجز الرهائن في بنك لبنان سلّم نفسه إلى قوات الأمن في نهاية اليوم بعد الاتفاق مع البنك، بأن يستلم جزءًا من نقوده، تساءل البعض عن الدافع وراء ارتكاب شخص لهذا الحادث.

القصة بدأت عندما توجه بسام الشيخ حسين، أكثر من مرة إلى مصرف «فيدرال بنك» أكثر من مرة، أملا في الحصول على جزء من نقوده لعلاج والده المريض، لكنه في كل مرة يرجع بخفي حنين، فالرجل الأربعيني طُبق عليه تعميم 158، والذي يسمح للمودعين بأن يسحبوا 800 دولار شهريا من حساباتهم البنكية نصفهم بالدولار والنصف الآخر بما يعادله بالقيمة المحلية، ورغم موافقته على هذا الأمر، إلا أن البنك تخلف عن السداد لمدة شهرين.

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