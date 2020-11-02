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تدابير احترازية لمحافظ بيروت تحسّباً لتداعيات هطول الأمطار

منذ ساعة واحدة
تدابير احترازية لمحافظ بيروت تحسّباً لتداعيات هطول الأمطار

تدابير احترازية لمحافظ بيروت تحسّباً لتداعيات هطول الأمطار

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه و”بسبب توقع اشتداد قوة تساقط الأمطار واستمرار عمليات رفع الردم ومتابعة أعمال الترميم في الأحياء والشوارع المتضررة من جراء انفجار المرفأ، أعطى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تعليماته إلى الأجهزة المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس والتكليف اللازم الى قيادة شرطة بيروت كل حسب اختصاصه:

– استنفار كامل الجهاز البشري وتسيير دوريات على الطرق والأماكن التي قد يحصل فيها تجمعات للمياه وذلك على مدار الساعة، سواء للمساعدة على فتح أي قناة مقفلة أو وصل الكهرباء المقطوعة أو رفع أي عائق جرفته الأتربة أو أسقط بعوامل الطقس.

– اتخاذ التدابير الإستباقية اللازمة لمنع انجراف أتربة أو مواد صلبة أو نفايات المستوعبات إلى الأقنية والمجاري كما الإيعاز إلى متعهدي أشغال البنى التحتية بإلزامية اتخاذ التدابير الاحترازية المشددة للحفاظ على السلامة العامة وسد حفر الطرق حيثما وجدت وإلى متعهدي الورش بضرورة التقيد بالمواصفات المنصوص عنها في قانون البناء ووضع ستائر حماية على الواجهات قيد التنفيذ، وقمع المخالفات.

– الإيعاز إلى شركة رامكو لتفعيل رفع النفايات خلال موسم الأمطار تداركا لأي انجراف لها في الشوارع والطرق”.

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