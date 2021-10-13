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تدابير سير استثنائية غداً في محيط قصر عدل بيروت

13 - أكتوبر - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في الساعة 11.00 من تاريخ غد 14-10-2021، سيقام تحرك أمام قصر عدل بيروت، حيث يتوقع حضور حشد كبير من المواطنين.

لذلك، ستتخذ تدابير السير على الشكل الآتي:

* سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتدة من مستديرة العدلية في اتجاه سامي الصلح وبالعكس اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور، وإلى حين الانتهاء.

* سيتم قطع الطريق للسير المتجه من مستديرة العدلية في اتجاه سامي الصلح (وبالعكس عند الضرورة) وتحويله إلى الطرق المجاورة، اعتبارا من الساعة 10،00 وإلى حين الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم حفاظا على السلامة ومنعا للازدحام”.

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