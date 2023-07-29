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تدابير سير بمناسبة إقامة "ماراتون الجبل"

منذ ساعة واحدة
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

بتاريخ30-7-2023 سيقام “ماراتون الجبل”، وهو نشاط رياضي-سياحي-بيئي، سيشارك فيه عدد كبير من الطلاّب والزائرين والرياضيين اللبنانيين والأجانب.

لذلك سيتم إتخاذ تدابير السير التالية:

أولا: منع مرور السيارات على المسالك التالية اعتباراً من الساعة 8،00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية:

الطريق العام عين وزين مروراً بالجديدة بقعاتا – السمقانية أمام مدارس العرفان وصولاً إلى سنتر التشويس، ثم رجوعاً من خلف سنتر التشويس باتجاه جامعة الـ ” MUBS” (أوتيل الريف سابقاً)، سوق بقعاتا بالكامل، ساحة عين وزين من جميع الاتجاهات، سوق بقعاتا من الاتجاهين، بقعاتا مفرق عين وزين، ساحة الشهداء، دوار بيت الدين باتجاه السمقانية.

ثانيًا:

– تبقى طريق الصليب مفتوحة باتجاه الشوف الأعلى.

– تبقى طريق مسكيفي مفتوحة باتجاه كفرنبرخ والباروك

– تبقى طريق بيت الدين وبعقلين مفتوحة.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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