تدابير سير بمناسبة عاشوراء في الضاحية الجنوبية غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“إحياءً لذكرى عاشوراء، ستجوب مسيرة حاشدة شوارع الضاحية الجنوبية، يوم الثلاثاء 9-8-2022.

لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اتّخاذ التّدابير التّالية:

أولاً: منع مرور الآليات على اختلافها، عبر الطّرقات والشّوارع والمتفرّعات المؤدّية إلى الضّاحية الجنوبية، اعتباراً من السّاعة 1:30 من فجر يوم الثلاثاء 9-8-2022، ولحين انتهاء المراسم، على أن يتم السّماح للسّيّارات الخفيفة والدّراجات الآلية بالدّخول، بعد خضوعها لتفتيش دقيق، من المداخل التّالية:

1- مدخل مكتب النّواب من طريق المطار، بالقرب من الـ “KFC” مقابل مبنى اتّحاد بلديات الضّاحية.

2- حاجز الكوكودي بجانب سور المطار.

3- حاجز البركات في محلّة التّيرو بالقرب من خزّانات المطار.

ثانياً: منع المرور كلّيّاً على جادّة عماد مغنيّة، بالاتجاهين، من مستديرة الصّيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غرباً، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 من صباح يوم الثلاثاء 9-8-2022.

ثالثاً: يحظّر إطلاق المسيّرات (DRONES) على أنواعها في سماء الضّاحية الجنوبية، طيلة فترة المراسم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة”.