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تدابير سير بمناسبة عيد الجيش في الأول من آب

منذ ساعتين
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد /بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال.
منع مرور السيارات على الطريق الممتدة من الصياد /مفرق غاليري متى، اعتباراً من الساعة 7,45 صباحاً من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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