الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب

18 - أكتوبر - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

يعقد مجلس النواب بتاريخ 19-10-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:

القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من:
جادة ديغول – تقاطع الكارلتون – ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.
تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.
ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

“السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.
يرجى أخذ العلم.

    المزيد من أخبار لبنان

    المولدات الخاصة
    محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في البقاع
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي استقبل البراك.. ورسالة الى الحكومة العراقية
    مجلس الوزراء
    أمر إيجابي جدا خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي.. إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!