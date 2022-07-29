الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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تدابير سير جديدة في بيروت.. اليكم التفاصيل

منذ 11 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

ستقوم بلدية بيروت بإصلاح بلاط البازلت في شارع الاوزاعي الممتد من مفرق شارع محي الدين العربي الى مخفر البسطة.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور على هذه الطريق اعتباراً من الساعة 17,00 من تاريخ الغد 30-7-2022 ولغاية الانتهاء بتاريخ 31-7-2022. كما سيتم تحويل السير من شارع الاوزاعي باتجاه طلعة النويري – شارع عبد الغني العريس، كذلك سيمنع مرور السير في شارع المحمصاني المتفرع من شارع عمر بن الخطاب.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.

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