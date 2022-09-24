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تدابير سير على الطريق البحرية خلال فعاليات "بيروت ماراثون"

منذ 9 دقائق
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه:

“ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون”.

ولفت إلى أنّه، “لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: إقفال طريق الكرنتينا قرب غاليري “فانليان” حتى “آيشتي”، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ: 25-9-2022، و2، 9، 16، 23-10-2022”.

ووفق البلاغ، “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

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