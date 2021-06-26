الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير غداً بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائية في هذه المناطق..

26 - يونيو - 2021
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

أفادت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة بأن الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ينظِّم ما بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من يوم الأحد 27-6-2021، “سباق ضد الساعة لسنة 2021″، انطلاقاً من امام شركة دباس “نهر بيروت” وصولاً الى مفرق الشيفروليه – ألفا، والعودة الى “مسمكة بيروت”، ذهاباً واياباً ولعدّة دورات.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: منع المرور على المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق، عند مرور المتسابقين، وتحويل السير عن مسار السباق، على ان يعاد فتحها بعد مرور آخرهم عليها.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشادات، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    إضراب
    رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بهذا القرار!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟