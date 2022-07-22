الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير غداً ضمن هذه المنطقة

منذ ساعة واحدة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بيان أشارت فيه إلى انه “بتاريخ 24/7/2022 سيُقام نشاط رياضي منظّم من قبل أحد الفرق الرياضيّة في منطقة الضبيّة- الطريق البحريّة”.

وأضاف البيان، “لذلك، سيتمّ إقفال هذه الطريق من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبيّة حتّى نهر الكلب، اعتبارًا من الساعة 8،00 من يوم السبت 23/7/2022 ولغاية الساعة 12،00 من يوم الأحد 24/7/2022، وسيتمّ تحويل السير نحو الأوتوستراد”.

وطلبت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي، من المواطنين “أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حاصبيا
    بلدية حاصبيا: مشكلة المياه على طريق الحل
    مجلس النواب في وسط بيروت
    إليكم جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 26 تموز
    البقاع الشمالي
    جولة تفقدية لمزارعي البقاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
    جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
    بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي