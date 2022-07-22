تدابير سير غداً ضمن هذه المنطقة

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بيان أشارت فيه إلى انه “بتاريخ 24/7/2022 سيُقام نشاط رياضي منظّم من قبل أحد الفرق الرياضيّة في منطقة الضبيّة- الطريق البحريّة”.

وأضاف البيان، “لذلك، سيتمّ إقفال هذه الطريق من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبيّة حتّى نهر الكلب، اعتبارًا من الساعة 8،00 من يوم السبت 23/7/2022 ولغاية الساعة 12،00 من يوم الأحد 24/7/2022، وسيتمّ تحويل السير نحو الأوتوستراد”.

وطلبت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي، من المواطنين “أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور”.