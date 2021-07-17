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تدابير سير غداً على أوتوستراد الزعرور - بسكنتا

17 - يوليو - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ينظم يوم الأحد 18-7-2021 ما بين الساعة 7.30 والساعة 11.30، سباق للدراجات الهوائية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية.
ينطلق السباق من مستديرة أوتوستراد الزعرور – بسكنتا، لمسافة /14/ كلم. ومن ثم العودة، وذلك لعدة مرات.

سيتم منع وقوف ومرور الآليات على طول مسلكي السباق، على أن تبقى الطرق المؤدية إلى بسكنتا – باكيش ومجمع المر سالكة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرق حفاظا على سلامة المتسابقين” .

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