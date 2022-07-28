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تدابير سير في الأشرفيّة لمدّة 3 أيّام... إليكم التفاصيل

منذ 37 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالي:

سيُقام في مدينة بيروت – الأشرفيّة بتواريخ 29، و30، و31/7/2022 مهرجان ترفيهي بعنوان “Achrafieh Summer Street Festival”
لذلك، سيتمّ إقفال الطريق بدءًا من حلويات الدويهي في ساحة ساسين على المسربين، وصولًا إلى تقاطع العازاريّة على مسافة لا تتعدّى الـ /300/م. وذلك اعتبارًا من الساعة 16،00 وحتّى السّاعة 1،00 من الأيّام المذكورة.

علمًا أنّ التحضيرات لهذا المهرجان قد بدأت في المحلّة من ظهر اليوم 28/7/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.

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