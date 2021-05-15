تدابير سير في بيروت بمناسبة إقامة سباق الركض

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “يقام صباح يوم الأحد 16-5-‏‏2021، “سباق الركض” من تنظيم جمعية قراري بإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب ‏القوى في مدينة بيروت‎.‎

ينطلق السباق الساعة 6.00 صباحاً من جادة اللواء وسام الحسن (البيال) باتجاه ‏واجهة بيروت البحرية، ثم إلى خليج مار جرجس، السان جورج، الكورنيش ‏البحري (عين المريسة) حتى النادي العسكري المركزي/المنارة وصيدلية سامي، ‏ومن ثم العودة على المسلك ذاته (الجهة البحرية) وصولاً إلى تقاطع اللواء فرنسوا ‏الحاج، بعدها يتجه العداؤون إلى شارع شارل الحلو حتى الوصول إلى الجسر ‏المؤدي إلى الأشرفية، ثم العودة على المسلك ذاته حتى الوصول الى مدخل “البيال” ‏ليدخلوا إلى جادة اللواء وسام الحسن (نقطة الوصول)‏‎.‎

‎ ‎لذلك، سيتم اعتباراً من‎:‎

الساعة 18.00 من تاريخ اليوم 15-5-2021 منع وقوف السيارات على جانبي ‏مسار السباق‎. ‎

الساعة 5,00 صباحاً ولغاية انتهاء السباق من تاريخ 16-5-2021، إقفال بعض ‏المسالك وتحويل السير على الشكل التالي‎:‎

عند تقاطع تمثال المغترب للسير القادم من الدورة وتقاطع القاعدة البحرية ‏وتحويلهما باتجاه جادة شارل الحلو. كما سيتم اغلاق فتحة شارل الحلو ومدخل ‏المرفأ رقم/3‏‎/.‎

عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة-جادة ديغول وصعودًا ‏باتجاه طلعة العرداتي‎.‎

عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودًا باتجاه شارع حسن ادريس جراهام ‏والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا‎.‎

السير القادم من نفق فينيسيا وتحويله صعوداً نحو جون كندي‎.‎

منع مرور السير على الطريق الممتد من القاعدة البحرية حتى السان جورج، ومن ‏السان جورج باتجاه البيال، وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاورة‎.‎

‎ ‎كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري‎ (‎مفرق مدينة الملاهي-‏مفرق اللامب هاوس- الجزيرة الوسطية مقابل فصيلة ميناء الحصن- مفرق مسمكة ‏منير- مدخل المنارة- الجزيرة الوسطية مقابل‎ FITNESS ZONE- ‎الجزيرة الوسطية ‏مقابل ماروش- الجزيرة الوسطية مقابل‎ ICS- ‎الجزيرة الوسطية مقابل ستار باكس- ‏تقاطع الطازج- الجزيرة الوسطية مقابل الماكدونالدز- مفرق الهاردروك- مفرق ‏الدامرجي- مفرق البالم بيتش مطعم الهندي- مفرق بنك لبنان والمهجر/السان ‏جورج- فتحة أوتيل فينيسيا‎). ‎

‎ ‎لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن ‏الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة ‏المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور”‏‎.‎