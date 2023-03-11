تدابير سير في طرابلس غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تنظم جمعية بيروت ماراتون يوم غد الأحد 12-3-2023 من الساعة 7,00 لغاية الساعة 11,00، سباقا تدريبيا للعداءات اللواتي سيشاركن في سباق ماراتون بيروت للسيدات 2023 لمسافة /10/ كلم، المزمع تنظيمه بتاريخ 19-3-2023.

مسار السباق التدريبي: ملعب طرابلس البلدي (نقطة الانطلاق) بإتجاه شارع الـ(32) وصولا حتى مستديرة الصفدي- معرض الرئيس رشيد كرامي الدولي، ثم العودة، على المسار ذاته، إلى ملعب طرابلس البلدي (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم منع مرور الآليات على طول مسار السباق، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، إلى حين الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقات ومنعا للازدحام”.