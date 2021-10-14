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تدابير سير في عائشة بكّار مساءً

14 - أكتوبر - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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اعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة انه بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، سيقام مساء الخميس 14-10-2021، احتفال في محلّة عائشة بكّار / شارع الجمال، بالقرب من مستشفى العناية بالطفل والأم.

واشارت في بلاغ الى انه “سيتم منع وقوف ومرور السيارات في الشّارع المذكور لمدّة ساعتين، اعتباراً من الساعة 18:00 لغاية الساعة 20:00 من التاريخ المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة”.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.

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