الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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تدابير سير في محيط مجلس النواب

منذ 19 ثانية
مجلس النواب

مجلس النواب

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي:
الساعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 14 و 15 -9-2022 والسّاعة 15:00 من يوم الجمعة 16-9-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسات اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً من التواريخ المذكورة، وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.

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