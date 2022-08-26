الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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تدابير سير في محيط منطقة الرحاب

منذ 34 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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أشارت ​شعبة العلاقات العامة​ في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، الى أن “إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تمديد شبكة تصريف مياه الامطار اعتباراً من الساعة 23.00 من تاريخ اليوم 26-8-2022 ولغاية فجر تاريخ 29-8-2022 وذلك في محيط منطقة الرحاب، من مدخل ​صبرا​ باتجاه مدرسة ​الروضة​.

وأوضحت أن “هذه الاعمال ستؤدي الى منع المرور في المنطقة المذكورة من مستديرة ​السفارة الكويتية​ نحو ​جسر المطار​، ومن جسر المطار صعوداً باتجاه السفارة الكويتية، وسيتم تحويل السير القادم من:

تقاطع ​الغبيري​ و​شاتيلا​ باتجاه ​طريق المطار​.
السفارة الكويتية باتجاه جسر المطار الى طريق جانبي بمحاذاة الاشغال، والى طرقات أخرى.
وأضافت “يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

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