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تدابير سير في هذه المناطق بسبب سباق "SUMMER HALF MARATHON"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يونيو - 2022 3:25 مساءً
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تنظم “جمعية بيروت ماراثون” بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق N”، الذي يقسم إلى قسمين: الأول سباق تنافسي لمسافة /21,1/كلم والثاني لمسافة 8 كلم، وذلك يوم الأحد 19-6-2022، من صور وصولا إلى الناقورة.

لذلك سيتم منع مرور الآليات، تباعا، على طول مسار السباق، الممتد من مستديرة ثكنة بنوا بركات في صور، وصولاً إلى “مطعم المرسي” في الناقورة. وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المحاذية، اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا حتى الساعة 10:00 صباحا من التاريخ المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور”.

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