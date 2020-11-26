استمع لاذاعتنا

تدابير سير لانعقاد جلسة مجلس نواب

منذ 7 ثواني
مجلس النواب

مجلس النواب - أرشيف

A A A
طباعة المقال

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الجمعة 27-11-2020، جلسةً في قصر الأونيسكو -بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

تحويل السير القادم من “Summer land” -حديقة بن زايد، صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

انفجار الطريق الجديدة
صدور القرار الظني في انفجار مستودع الطريق الجديدة
فرنسا- لبنان
مؤتمر فرنسي لمساعدة لبنان في 2 كانون الاول المقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بري يرد على رسالة صوان بعقد جلسة لهيئة مكتب المجلس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اعتداء على فريق صوت بيروت انترناشونال
بالفيديو: اعتداء وحشي من قبل عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل على فريق صوت بيروت انترناشونال
نيزك
فيديو مرعب … انفجار نيزك في البرازيل يثير ذعر السكان
مغارة الميلاد في بيت لحم
بالصور: عالم يدعي العثور على منزل طفولة السيد المسيح