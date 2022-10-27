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تدابير سير من محطة الرحاب الى مستديرة المطار

منذ 32 دقيقة
طريق

طريق

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تستكمل الشّركة المتعهدة صيانة البنى التحتيّة، أعمال تمديد خطوط لشبكة تصريف مياه الأمطار، وذلك على المسلك الجنوبي للطريق الممتدّ من محطّة الرحاب وصولاً إلى مستديرة المطار، اعتباراً من الساعة 19:00 من مساء اليوم الخميس بتاريخ 27-10-2022، لغاية صباح يوم الإثنين 31-10-2022.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وإجراء التحويلات التّالية:
– السّير القادم من السّفارة الكويتية نزولاً باتجاه محطّة الرحاب، تحويله إلى طريق فرعي – شارع الإمام الصادق.
– السّير القادم من مستديرة “الجندولين” باتجاه “الرحاب”، تحويله إلى طريق فرعي، شارع المفروشات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، تجنّب سلوك الطريق المذكور إلّا في حالات الضرورة، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

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