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تدابير سير ومنع مرور على هذه الطريق

منذ ساعة واحدة
طريق

طريق

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“يُقام يوم غد، سباق ركض بطول 10 كلم، على الطريق الساحلي الممتد من مرفأ الناقورة وصولاً إلى “مفرق” البيّاضة، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً).

لذلك، سيمنع وقوف ومرور السيّارات على طول مسار السباق، اعتباراً من الساعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 صباحاً، وتحويل السّير إلى طرقات فرعيّة مجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام”.

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