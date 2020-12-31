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تدابير مشددة للجيش بمناسبة رأس السنة

منذ 6 دقائق
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

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اتخذت قيادة الجيش اليوم الخميس، وبمناسبة رأس السنة تدابير مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة والتجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء.

ولمناسبة رأس السنة الميلادية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدات الجيش باشرت بتنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة والتجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد على أن أي مخالفة بهذا الشأن سوف تعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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