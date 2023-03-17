تدريب مُشترك بين "اليونيفيل" والجيش

أجرت وحدات من قوات “اليونيفيل” في القطاع الشرقي والجيش اللبناني تدريبا مشتركا حول نقاط التفتيش على الطرقات، وفقاً لتعليمات “اليونيفيل” وموافقة قيادة الجيش اللبناني على اجراء التدريب.

تم اجراء التدريب في قاعدة ميغيل دي سيرفنتس العسكرية في ابل السقي، بقيادة الكتيبة الاسبانية، وبدعم من الشرطة العسكرية في الكتيبة الاندونيسية.

يذكر أن هناك اختلافاً بين إجراءات عمل الجيش اللبناني وتلك الخاصة بقوات “اليونيفيل”، ومن أجل اجراء أنشطة منسقة مع الجيش اللبناني يجب تجميع المعرفة لتوحيد هذه الإجراءات.

وتضمّن التدريب الذي أجري من 13 الحالي حتى 15 منه، محاضرات نظرية وتطبيقية، بمشاركة 9 جنود من “اليونيفيل” و11 جندياً من الجيش اللبناني.

واختتم التدريب بحفل توزيع شهادات تقدير على المشاركين الذين أتموا الدورة بنجاح.