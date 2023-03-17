الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدريب مُشترك بين "اليونيفيل" والجيش

منذ 7 دقائق
آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أجرت وحدات من قوات “اليونيفيل” في القطاع الشرقي والجيش اللبناني تدريبا مشتركا حول نقاط التفتيش على الطرقات، وفقاً لتعليمات “اليونيفيل” وموافقة قيادة الجيش اللبناني على اجراء التدريب.

تم اجراء التدريب في قاعدة ميغيل دي سيرفنتس العسكرية في ابل السقي، بقيادة الكتيبة الاسبانية، وبدعم من الشرطة العسكرية في الكتيبة الاندونيسية.

يذكر أن هناك اختلافاً بين إجراءات عمل الجيش اللبناني وتلك الخاصة بقوات “اليونيفيل”، ومن أجل اجراء أنشطة منسقة مع الجيش اللبناني يجب تجميع المعرفة لتوحيد هذه الإجراءات.

وتضمّن التدريب الذي أجري من 13 الحالي حتى 15 منه، محاضرات نظرية وتطبيقية، بمشاركة 9 جنود من “اليونيفيل” و11 جندياً من الجيش اللبناني.

واختتم التدريب بحفل توزيع شهادات تقدير على المشاركين الذين أتموا الدورة بنجاح.

    المزيد من أخبار لبنان

    الياس اسطفان
    اسطفان: لبنان ركيزة أساسية من ركائز وجود المسيحيين في الشرق
    الدواء
    مخاوف من استفحال أزمة الدواء نهاية الأسبوع
    البنك الدولي
    البنك الدولي يفضح التقصير الرسمي كهربائيا: التمويل ينتظر اصلاحاتكم

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
    بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"