تدهور خطير للواقع الصحي.. البزري يحذّر

حذر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان ” من التدهور الشديد والخطير في الإمكانات الصحية والإستشفائية في لبنان نتيجة لفقدان وغلاء الدواء، ولتراجع التغطية المالية لمختلف الجهات الضامنة بما لا يتناسب والكلفة الحقيقية للإستشفاء وغيره من الخدمات الطبية”.

واعتبر أن “لبنان الذي كان مركزا إستشفائيا هاما في المنطقة وعاصمة للتطور الطبي والأبحاث العلمية أضحى بلدا مهددا بفقدان القدرة على تأمين العلاج لمواطنيه”. داعيا ” الحكومة الحالية لتحمل مسؤوليتها من أجل إنقاذ اللبنانيين من براثن العوز الصحي بعد أن فشلت من إنقاذهم من براثن الفقر والعوز الإجتماعي”.