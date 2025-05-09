تذكير من وزارة الداخلية قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار.. ماذا جاء فيه؟

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة “أكس”، قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، بتعاميم حول الانتخابات البلدية اصدرها وزير الداخلية والبلديات وهي:
– تعميم وزير الداخلية والبلديات حول تحديد محيط مركز الإقتراع ومنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمنه:
– قرار وزير الداخلية والبلديات بمنع سير المواكب السيارة خلال الأعمال الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية:
– قرار وزير الداخلية والبلديات بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات المعنية:
– تعميم وزير الداخلية والبلديات حول فترة الصمت الإنتخابي:
تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار:
– محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/AlRD99Uuo3
– منع المواكب السيارةhttps://t.co/n9p7xcMVxu
– وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/fP9nXtHHUK
– فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 9, 2025