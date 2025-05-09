الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تذكير من وزارة الداخلية قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار.. ماذا جاء فيه؟

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 5:56 مساءً
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة “أكس”، قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، بتعاميم حول الانتخابات البلدية اصدرها وزير الداخلية والبلديات وهي:

– تعميم وزير الداخلية والبلديات حول تحديد محيط مركز الإقتراع ومنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمنه:

– قرار وزير الداخلية والبلديات بمنع سير المواكب السيارة خلال الأعمال الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية:

– قرار وزير الداخلية والبلديات بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات المعنية:

– تعميم وزير الداخلية والبلديات حول فترة الصمت الإنتخابي:

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    الرئيس سلام يرحب بفريق ⁧الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يستقبل وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
    الرئيس سلام التقى وزيرة التربية وبحث معها عدداً من الملفات التربوية
    رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مع النائب نعمة افرام
    افرام التقى جعجع.. والأخير: "هنيّنا بعضنا" على النتائج!

    الأكثر قراءة

    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
    ترامب ونتنياهو
    غزة تحت القصف
    إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته