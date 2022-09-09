تراجع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن المازوت؟

صدر جدولٌ جديد لأسعار جديدة للمحروقات، ولحظ انخفاضاً ‏في سعر البنزين بنوعَيه 16 ألف ليرة، أمّا المازوت فقد ‏ارتفاع 6 آلاف ليرة‎.‎

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي‎: ‎

‎- ‎بنزين 95 أوكتان: 618000 ليرة لبنانيّة.‏

‎- ‎بنزين 98 أوكتان: 633000 ليرة لبنانيّة.‏‎ ‎

‎- ‎المازوت: 791000 ليرة لبنانيّة‎.‎

وكان أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في ‏لبنان جورج البركس في بيان أن مصرف لبنان يواظب على ‏إكمال مسيرته نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد ‏البنزين بتأمينه جزءا من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة ‏على أن تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق ‏الصرافة الحرّة.‏

وقال البركس: “كانت المعادلة حتى الآن 40 في المائة صيرفة ‏و60 في المائة غير مدعوم، لكن المركزي خفّض في جدول ‏تركيب أسعار المحروقات الصادر أمس نسبة الصيرفة من ‏‏40 إلى 20 في المائة، وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم إلى ‏‏80 في المائة، فمن الواضح أن مصرف لبنان لم يتبقَّ له إلا ‏مرحلة أخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال ‏منصة صيرفة ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100 في ‏المائة سوق حرة غير مدعوم”.‏