تراجع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن المازوت؟

صدر جدولٌ جديد لأسعار جديدة للمحروقات، ولحظ انخفاضاً في سعر البنزين بنوعَيه 16 ألف ليرة، أمّا المازوت فقد ارتفاع 6 آلاف ليرة.
وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 618000 ليرة لبنانيّة.
- بنزين 98 أوكتان: 633000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 791000 ليرة لبنانيّة.
وكان أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس في بيان أن مصرف لبنان يواظب على إكمال مسيرته نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءا من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة على أن تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق الصرافة الحرّة.
وقال البركس: “كانت المعادلة حتى الآن 40 في المائة صيرفة و60 في المائة غير مدعوم، لكن المركزي خفّض في جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر أمس نسبة الصيرفة من 40 إلى 20 في المائة، وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم إلى 80 في المائة، فمن الواضح أن مصرف لبنان لم يتبقَّ له إلا مرحلة أخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100 في المائة سوق حرة غير مدعوم”.