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تراجع كبير لاستهلاك البنزين في لبنان

منذ 23 دقيقة
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع

الدوليّة للمعلومات
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وسط زحام المشاكل والازمات التي يعيشها المواطن تأتي ازمة المحروقات في الصدارة ومع ارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكل يومي وجنوني، لم يعد للمواطن اي خيار لحل هذه الازمة الا بالتخلي عن سيارته.

هذا وارتفع سعر صفيحة البنزين منذ بداية هذا العام ولغاية صباح 3 آذار من 696 ألف ليرة إلى 1,439,000 ليرة، أي بارتفاع مقداره 743 ألف ليرة ونسبته 106.7%.

وقد أدّى هذا الارتفاع إلى تراجع في المبيع وصلت نسبته إلى 30% وفقاً لأصحاب عيّنة من أصحاب المحطّات وشركات التوزيع.

واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ متوسّط حجم الاستهلاك اليومي الذي بلغ في العام 2022 نحو 304 آلاف صفيحة في اليوم، قد انخفض إلى نحو 213 ألف صفيحة في اليوم. وهذا ما أدّى إلى تراجع في حركة السير خارج أوقات الذّروة، كما سيؤدّي إلى تراجع في أرباح المحطّات، وبالتالي إقفال عدد منها (يبلغ عدد المحطّات، حاليّاً، نحو 3200 محطّة).

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