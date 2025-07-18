تراجع ملحوظ في أسعار المحروقات

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة 18 تموز 2025 جدولًا جديدًا ل​​​أسعار المحروقات​​​.

حيث انخفض سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 100000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 99000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 161000 ليرة، واستقر سعر قارورة ​الغاز​”.

وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:

▪صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1456.000 ليرة لبنانية.

▪صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1496.000 ليرة لبنانية.

▪صفيحة المازوت: 1405.000 ليرة لبنانية.

▪قارورة الغاز: 1004.000 ليرة لبنانية..