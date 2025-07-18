تراجع ملحوظ في أسعار المحروقات

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة 18 تموز 2025 جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
حيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 99000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 161000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز”.
وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:
▪صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1456.000 ليرة لبنانية.
▪صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1496.000 ليرة لبنانية.
▪صفيحة المازوت: 1405.000 ليرة لبنانية.
▪قارورة الغاز: 1004.000 ليرة لبنانية..