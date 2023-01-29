تراجع ملحوظ لـ "الدولار"

شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعًا ملحوظًا، عصر اليوم الأحد، إذ تراوح بين 57000 و57300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل صباحًا 59500 ليرة مبيع و59300 ليرة شراء.

إثر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بعد ظهر أمس بشكل مفاجئ، قالت مصادر مصرفية مواكبة لهذا الواقع، إنّ “التعويض الضئيل في الخسارات الكثيرة التي تحققت في الأسبوعين الأخيرين، يعود إلى الحراك السياسي المكثف الذي ظهر في الآونة الأخيرة لملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنّ السوق “تفاعلت مع الحركة السياسية الإيجابية، والمعلومات عن قرب التوصل إلى تفاهم أو تسوية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وقالت المصادر: “لم تُتخذ أي إجراءات تقنية ساهمت في هذا التعافي الضئيل في قيمة العملة المحلية”، مشيرة إلى أنّ أحد الأسباب يتمثل في أنّ أواخر الشهر الحالي “سيتقاضى الأفراد رواتبهم، وسيعود الموظفون إلى مبادلة العملة المحلية بالدولار عبر منصة صيرفة العائدة للمصرف المركزي”، لافتة إلى أن مصرف لبنان “لم يصدر تعميماً يلغي مفاعيل التعاميم السابقة لمبادلة الليرات بالدولار عبر صيرفة تحت سقف 400 دولار للأفراد شهرياً”.