تراشق للاتهامات والمسؤوليات.. من أغرق الطريق البحريّة في جونية؟

بعد أن تجمعت مياه الأمطار لبعض الوقت، على خط جونية البحري في نقطة محددة، أكد وزير الأشغال علي حمية أنّ هذه المنطقة ليست من ضمن صلاحيات الوزارة، محملًا المؤسسات والمطاعم مسؤولية ما حصل هناك، باعتبار أنها أبقت على المصبات البحرية مغلقة.

رئيس بلدية جونية جوان حبيش كان له رأي آخر في الموضوع، حيث أكد في حديث لموقع MTV ، أن المكان الذي حُبست فيه مياه الأمطار على الطريق البحرية إنما نابع عن النفايات المتراكمة، والتي لم تعمد الوزارة إلى إزالتها قبل هطول الأمطار، إضافة إلى الإذن المعطى من وزارة الأشغال إلى أحد المجمعات البحرية في المكان بتسكير ممرّ السيول إلى البحر.

وأوضح حبيش أنه منذ بداية أيلول عمدت البلدية إلى تنظيف كل مجاري المياه والزواريب وقنوات المياه “رغم الإمكانات المتواضعة الموجودة اليوم والتي باتت تمنعنا من القيام إلا بالأمور الضرورية”، وفق قوله.

وشنّ حبيش هجومًا على “الأشغال” والتقصير اللاحق بجونية وقال: “منذ سنة لم يعمدوا إلى كنس وتنظيف الأوتوستراد، والأشجار التي تعلو عن أربعة أمتار خير شاهد على كلامنا هذا، إضافة إلى الأتربة والحشائش المتروكة على طرف الأوتوستراد والتي لم يتمّ كنسها وجمعها منذ أكثر من سبعة أشهر”. وأضاف: “ما فعلته الوزارة أنها قامت في اليوم التالي بإرسال من ينظف الأوتوستراد”.

بالمقابل، ردّ مدير عام وزارة الأشغال طانيوس بولس على كلام حبيش، حيث شدد على أنّ الطريق البحرية في جونية لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الوزارة، بل هي من مسؤولية البلدية، مشيراً إلى أنهم منذ يومين يعملون على تنظيف الأوتوستراد وكنسه.