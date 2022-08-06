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تراكم الحقائب في المطار... ماذا يحصل؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 12:04 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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كشف المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن أن المطار يحمل في الفترة الحالية عبء باقي المطارات.

وأوضح في حديث عبر الـLBCI أن باقي المطارات في العالم وخصوصا في أوروبا لديها نقصا كبيرا في عدد العمال ما يؤدي الى تراكم الحقائب، مشيرا الى أن هناك عددا غير مسبوق من الحقائب في منطقة الوصول في مطار بيروت.

وقال: “ما يحصل هو أن الركاب يصلون الى المطار من دون حقائب وفي اليوم الثاني يبدأ وصول الحقائب بالأطنان”.

وفي موضوع الكهرباء، أكد الحسن أن “كهرباء الدولة مؤمنة في معظم الأوقات في المطار، وعندما يكون هناك تعتيم شامل يتم اللجوء الى المولدات”.

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