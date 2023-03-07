ترايسي شمعون من بكركي: مستمرة في الترشّح للانتخابات الرئاسية

اختارت السفيرة السابقة ترايسي شمعون أن تؤكّد استمرار ترشّحها الى الانتخابات الرئاسيّة من الصرح البطريركي في بكركي.

التقت شمعون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في لقاءٍ حضر فيه الهمّ الرئاسي، وكان اتفاقٌ على الخطوط العريضة وعلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس لأنّه يشكّل المدخل الى الحلول كلّها، ولو أنّ الراعي وشمعون اتفقا أيضاً على أنّ لا إمكانيّة للوصول الى حلٍّ قريب.

كذلك شدّدت شمعون على ضرورة الاستفادة من أنّ الاستحقاق الرئاسي يتّخذ هذه المرة طابعاً محليّاً، ما يوجب التوافق بين المكونات الأساسيّة من أجل انتخاب رئيس يباشر عمليّة الإنقاذ.

وتجدر الإشارة الى أنّ شمعون ستقوم بسلسلة لقاءات، معظمها بعيدة عن الأضواء، في إطار تواصلها مع عددٍ من الشخصيّات السياسيّة والدبلوماسيّة.