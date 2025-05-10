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ترحيل 100 عائلة نازحة سوريّة من مخيمات عرسال

منذ ساعة واحدة
النازحين السوريين

النازحين السوريين

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أشرف الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع على ترحيل ١٠٠ عائلة نازحة سورية بشكل طوعي من مخيمات عرسال الى القلمون الغربي، انطلقت رحلة العودة من وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني الى قرى القلمون الغربي.

ورافقت دورية من مخابرات الجيش اللبناني، العائلات النازحة المغادرة طوعاً الى نقطة الحدود اللبنانية السورية عند معبر الزمراني.

وتأتي عملة الترحيل الطوعي من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني اسبوعياً ومن عرسال وقرى الجوار من مناطق البقاع الشمالي باتجاه القلمون الغربي وحمص، مع تسجيل مغادرة ٥٠ عائلة بشكل طوعي امس من معبر جوسيه الشرعي الحدودي باتجاه القصير وقرى حمص.

مع الاشارة الى أنّ هناك عمليات تنسيق وتواصل تتم بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين تتعلق بعملية الترحيل الطوعي بشكل اسبوعي عبر الحدود مع سوريا.

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