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ترزيان: على اللجان النيابية والوزارات تدارك الخطر وإيجاد حلول

منذ 9 دقائق
النائب هاكوب ترزيان

النائب هاكوب ترزيان

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أدلى النائب هاكوب ترزيان بالتصريح الآتي: “كي لا يمر موسم الأعياد وموسم الصيف، الذي نتمناه واعدًا أقله سياحيًا، وحرصًا على واردات الدولة، وحماية قطاع الفنادق، لا بد لي من تذكير وزارات المالية والاقتصاد والسياحة، وانسجامًا مني لردع السوق الموازي في كل القطاعات لاسيما في هذه الحالة قطاع السياحة، ناهيك الخطورة الأمنية في هذه الظروف الهشة التي تمر فيها عاصمتنا بيروت وجميع المناطق، ولزيادة واردات للدولة، من دون زيادة الرسوم وحماية قطاع السياحة وتنشيطه! على اللجان النيابية والوزارات المعنية تدارك الخطر وإيجاد الحلول المناسبة بموضوع الـ Airbnb وتنظيمه”.

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