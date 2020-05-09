ترف الوقت مفقود وشروط “صندوق النقد” مسبقة قبل الموافقة على تمويل الخطة الإصلاحية

بات من الواضح أن طريق لبنان مع صندوق النقد الدولي طويل وشاق، إذ يدخل الأسبوع المقبل البلد المفلس والمنهوب فعلياً بالمفاوضات مع “صندوق النقد” فور وصوله، والأخير لن يضخ أموالاً من دون التأكد أين ستصرف هذه الأموال، فالثقة معدومة، والسلطة لها سوابق.

إزاء ذلك، وعلى ما تتقاطع حوله تقديرات الخبراء الاقتصاديين، لم يعد لبنان يملك امكانية تضييع الوقت، على جاري ما كان معمولاً به في السنوات الماضية، فلكل دقيقة او ثانية ثمنها الباهظ الكلفة، ولبنان بوضعه الحالي ليس قادراً على ان يدفع شيئاً.

ووفق ما كشفه خبير دولي لـ”الجمهورية”، فإنّ صندوق النقد قد يفرض شروطاً مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطة. وهذا الامر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة الى الحكومة، لأنّها ستكون مطالبة في البدء بتنفيذ الاصلاحات قبل الحصول على اي فلس من الصندوق.

وبذلك، يكون الوضع شبيهاً بأموال “سيدر” التي كان ينبغي ان تتدفق، بعد بدء لبنان تنفيذ اصلاحات مُتفق عليها، وهو الامر الذي لم يحصل. وبالتالي، هناك قلق من ان تتكرّر تجربة “سيدر” مع صندوق النقد الدولي، ويُترك لبنان لمواجهة مصيره لوحده.