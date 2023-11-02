ترقبًا لكلمة نصر الله.. تدابير خاصة في مدارس بيروت!

على وقع ترقّب كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله غدًا في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، يدور أخذ وردّ بشأن فتح أو إغلاق المدارس في العاصمة بيروت، في ظلّ مخاوف من أي تطورات أمنية يمكن أن تحصل.

فقد وردت أنباء عن أنّ مدارس عدة في العاصمة اتخذت قرارًا بإقفال أبوابها غدًا، فيما قررت مدارس أخرى أن تبقي أبوابها مفتوحة حتى الساعة 12 ظهرًا.

إلى ذلك، علم موقع mtv أن عددًا من المؤسسات الخاصة والمدارس القريبة من الضاحية الجنوبية ستقفل أبوابها أبكر من المعتاد غدًا، خوفًا من الرصاص الطائش الذي قد يواكب الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله.