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ترقّب لاجتماع وزارة التربية.. توقيع "ميثاق الشرف" وإلغاء الإضراب!

منذ 43 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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دعا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ممثلي وسائل الإعلام، إلى مواكبة توقيع ميثاق الشرف بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الإثنين، في مكتبه في الوزارة، ما يؤشر إلى إلغاء الإضراب المفتوح الذي كان مقررًا اعتبارًا من الغد في المدارس الخاصة.

من جانبه، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI، “أننا سنشارك في الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية عباس الحلبي بعد ظهر اليوم، وسنوقع على الاتفاق الذي يقضي بتخصيص اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ، على أن يعلن الوزير الأرقام في حفل التوقيع، والأجواء إيجابية”.

وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أمل عبر “صوت لبنان” التوقيع على البروتوكول مع المدارس الخاصة اليوم الإثنين، ليكون يوم غد الثلاثاء يوم عمل طبيعي في المدارس.

ولفت إلى أن الخلاف هو حول بند واحد وهو أن المدارس سوف تدفع ٩٠٠ ألف عن كل تلميذ سنويًا بدلًا من مليون ليرة. وأكد أن المهم تأمين ٦٠ مليار لدفع ست رواتب للأساتذة المتقاعدين.

 

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