ترقّب لـ "صيف واعد".. كم تبلغ نسبة الحجوزات في القطاع السياحي؟

رأى الأمين العام لاتحاد النقابات السياحيّة جان بيروتي، أنّ “القطاع السياحي يُناضل لوحده، وهو ما يزال يضخ الأموال إلى البلد”، لافتاً إلى “أننا قادمون على موسم صيف واعد”.

وكشف بيروتي في حديث لـ”صوت لبنان”، أنّ “نسبة الحجوزات بلغت 70 في المئة”، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار. كما أشار إلى أنّ “المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق”.

من جهته، لفت نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري خالد نزهة، إلى أنّ “هذا القطاع استعاد عافيته بمبادراتٍ فرديّة”، مشدّداً على أنّه “علينا العمل على سياحة مستدامة، وهذا الموسم واعد”.

بدوره، رأى الخبير في قطاع السياحة والسفر دوري قزي أنّ “القطاع السياحي هو الوحيد الذي يُدخل فريش دولار إلى البلد”، كاشفاً أنّ “أعداد القادمين إلى لبنان تتراوح يوميًّا بين 10 آلاف و12 ألف، ومعظمهم من اللبنانيين”.