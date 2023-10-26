الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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ترقّب وهدوء حذر.. وفاة الجريح الذي استُهدف بعمليّة اغتيال في عين الحلوة!

منذ 23 ساعة
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)

صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي - أرشيفية)

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توفي الجريح الشاب أ.دياب الذي استهدفته عملية اغتيال داخل مخيم عين الحلوة، متأثرًا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، وهو شقيق أحد الناشطين الإسلاميين المطلوبين، ولا ينتمي تنظيميًا إلى أي فصيل في المخيم.

وقد أفادت معلومات في وقت سابق من مساء اليوم، بأنّ محاولة الاغتيال طالت شقيق أحد قادة جند الشام (شقيق المدعو الحب) في حطين، وعلى إثر ذلك قام المدعو نمر عيس بهجوم على محور حطين، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والمدفعية الثقيلة “B10″، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة على محور البركسات بالأسلحة الرشاشة.

وفي وقت لاحق، عاد الهدوء الحذر ليسود في مخيم عين الحلوة، بعد الاتصالات التي تجري على مستوى القيادات، حيث يُعمل على معالجة الإشكال الذي انفجر مساء اليوم، وتطويق ذيوله.

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