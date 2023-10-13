تركيا تحث مواطنيها على البقاء بعيدا عن الجنوب اللبناني

حثت وزارة الخارجية التركية مواطنيها في لبنان اليوم الجمعة، على البقاء بعيدا عن جنوب البلاد بسبب تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وفلسطينية هناك ونصحتهم بالبقاء إلى الشمال من نهر الليطاني.

وقالت الوزارة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان “نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدا عن المناطق التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني”.

ويأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بنحو 10 منازل.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد أن أطلق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي. واستهدف قريتي يارين والضهيرة.

وعلى ضوء هذا التطور الميداني صدرت تعليمات للسكان في مجال يمتد لغاية أربعة كيلومترات بدخول الملاجئ حفاظاً على سلامتهم والبقاء فيها مدة نصف ساعة.

وفي وقت سابق، تم إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، منها أربعة صواريخ بلغت الأراضي الإسرائيلية والباقي في مناطق مفتوحة. وردا على ذلك، رد الجيش بإطلاق نيران المدفعية على لبنان.

ويتبادل الطرفان منذ الأحد القصف، غداة تنفيذ حركة حماس الإسلامية هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ما يثير خشية من تداعيات ارتفاع منسوب التوتر في جنوب لبنان.