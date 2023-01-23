تركيا تدعم ترميم طبقات من مبنى وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفير تركيا علي باريش اولوسوي ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون الممولة للمشاريع التركية في لبنان (تيكا) والتي تقوم بترميم طبقات عدة من مبنى وزارة الخارجية في وسط المدينة.

بعد اللقاء، جال بو حبيب والوفد التركي في الطبقات التي يتم ترميمها للإطلاع على حسن سير العمل، وشكر “للجمهورية التركية ووزارة خارجيتها ووكالة- تيكا خطوتهم المهمة وجهودهم في العمل على ترميم طوابق عدة من المبنى الحالي لوزارة الخارجية اللبنانية، ما يسمح باستيعاب عدد كبير من الموظفين وجمع شملهم في سبعة طوابق بدلا من طبقتين”.

من جهته، تحدث أولوسوي وشكر بو حبيب على حسن الاستقبال، وقال: “زيارتنا هي لنستطلع مدى التقدم الذي أحرز في ما يخص مبنى وزارة الخارجية بدعم الوكالة التركية للتنسيق والتعاون. فنحن مسرورون ان تركيا تدعم المؤسسات والحكومة في لبنان ونأمل ان يستمر هذا الدعم في المستقبل، و هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تحظى بدعم الجانب التركي”.