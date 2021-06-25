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تركيب سكانر في مرفأ بيروت نهاية تموز

25 - يونيو - 2021
لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية

لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية

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تابع اعضاء لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية النواب: ميشال ضاهر وشوقي الدكاش وعلي بزي، أوضاع المزارعين في منطقة البقاع خلال لقاء جمعهم مع وفد موسع من كبار مزارعي العنب في مكتب ضاهر، بحضور شركات تعنى باستيراد العنب والفاكهة الى اوروبا، عرض امامهم واقع القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة ايجاد اسواق جديدة، وبالتحديد العنب.

ولفت النواب الى “سلسلة الاجراءات والقرارات والتوصيات المتخذة، والتي ستشكل ان تم تطبيقها، تطمينات وضمانات للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.

ونوه المجتمعون بمبادرة ضاهر لجهة إصلاح السكانر في مرفأ طرابلس، وأبلغ النواب المجتمعين عن “وصول سكانر من فرنسا في نهاية تموز المقبل لتركيبها في مرفأ بيروت، من أجل العمل على استعادة اسواق التصدير الخليجية”.

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