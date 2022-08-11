تزامناً مع حادثة "فدرال بنك".. دولار السوق السوداء يرتفع من جديد!!

واصل سعر صرف دولار السوق السوداء، ارتفاعه، المترافق مع تفاقم الأزمة المالية والمعيشية، تزامناً مع حادثة احتجاز الرهائن في أحد مصارف لبنان في شارع الحمرا.

وقد سجل الدولار مساء الخميس، ما بين 31350 و 31400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح عصراً ما بين 31150 و30250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وصباح اليوم سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما بين 30650 و30750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

من جهته، اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 45 مليون دولار أميركي بمعدل 26200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.