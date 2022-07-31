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تزامناً مع زيارة هوكشتاين إلى بيروت... فيديو تحذيري من الحزب!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2022 1:06 مساءً
حقل كاريش

حقل كاريش

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تزامناً مع زيارة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكشتاين، أعلن الإعلام الحربي في “حزب الله” اليوم الأحد 31/7/2022 أن “اللعب بالوقت غير مفيد”، وذلك عبر فيديو نشره لأول مرة حول العمليات في حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو رصداً حديثاً لسفن “العدو الإسرائيلي” في كاريش، وذلك تطبيقاً لحديث السيد حسن نصرلله حول أن “أهداف العدو تحت مراقبة المقاومة في حال قرّر العدو استخراج النفط أو المسّ به في الحقل”.

وبذلك، تكون قد فجّرت “المقاومة الإسلامية” المزيد من المفاجآت بهدف إرباك العدو الإسرائيلي، قبيل وصول هوكشتاين إلى لبنان، حاملاً معه “مقترحاً إسرائيلياً ملغوماً”، حسبما أُعلن في وقت سابق.

وربطت وسائل الإعلام الاسرائيلية بث “حزب الله” فيديو لإحداثيات المنصات الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز بموعد وصول الوسيط الاميركي في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين المقرر اليوم إلى بيروت، معتبرة أنه رسالة تحذير واضحة لإسرائيل.

 

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