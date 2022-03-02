تزايد سرقة شبكات الكهرباء في اقليم الخروب

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنّ شبكة الكهرباء لمحطة افراز الجية “الكنونة”، في محلة “زاروت” في الجية بالقرب من المسجد تعرضت لسرقة جميع مداخلها ومخارجها كاملة.

كما تم سرقة شبكة محطة “مجاز غربي” في بلدة عين الحور.

وقد أُبلغت القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، وبوشرت التحقيقات.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تشكو من عدم توفر الشبكات لاصلاح الاعطال ومد شبكات جديدة بديلة عن المسروقة، لعدم توفر الموارد لشراء الشبكات وغيرها، وهذا ما يحرم اهالي قرى وبلدات المنطقة التي تتعرض للسرقات بشكل متصاعد، من التيار الكهربائي بشكل كامل، والذي لا يتعدى الساعتين كل 24 ساعة.

على صعيد آخر، أفادت الوكالة بأن مراقبي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد نظموا محضر ضبط في حق صاحب محطة محروقات في منطقة صور، أثناء جولة قاموا بها بمؤازرة عناصر من مكتب الامن العام – الامن القومي في صور وشرطة بلدية صور، وذلك بعدما تم الكشف على الخزانات ليتبين انه يحتكر مادة المازوت ويحرمها للمواطنين.

كما جال المراقبون على محطات المحروقات في مدينة صور وتم الكشف على المخزون والعدادات والتأكد من سلامتها.