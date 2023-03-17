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تزايد وتيرة الرّحلات من وإلى هذه الدّول أسبوعيًّا

منذ ساعة واحدة
زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة إلى السويد والدانمارك

زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة إلى السويد والدانمارك

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، أنّ “الرحلات من وإلى السويد والدنمارك ستزداد وتيرتها أسبوعيًّا، ففي:

صيف 2023 ستصبح: 11

صيف 2024: 12

صيف 2025: 13

صيف 2026: 14

أعداد المسافرين تزداد في مطار رفيق الحريري الدولي ثقةً به”.

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