تزايد وتيرة الرّحلات من وإلى هذه الدّول أسبوعيًّا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، أنّ “الرحلات من وإلى السويد والدنمارك ستزداد وتيرتها أسبوعيًّا، ففي:
صيف 2023 ستصبح: 11
صيف 2024: 12
صيف 2025: 13
صيف 2026: 14
أعداد المسافرين تزداد في مطار رفيق الحريري الدولي ثقةً به”.
الرحلات من وإلى السويد والدانمارك ستزداد وتيرتها أسبوعياً ففي:
-صيف ٢.٢٣ ستصبح: ١١
-صيف ٢٠٢٤ : ١٢
-صيف ٢٠٢٥ : ١٣
-صيف ٢٠٢٦ : ١٤
أعداد المسافرين تزداد في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي ثقةً به. pic.twitter.com/cXttphXYpr
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) March 17, 2023